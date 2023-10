Kulturkreis Radevormwald „Goodbye, Lenin“ – das war fulminantes Theater

Für das Umfeld von Christiane wird es immer schwieriger, die Lüge aufrechtzuerhalten. Sie müssen in alte Kleidung schlüpfen, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Für die einen fühlt sich die Inszenierung wie eine Maskerade an. Doch Ariane erinnert daran: „Das ist kein Kostümfilm. Das war unser Leben.“ In den gefakten Nachrichten – auf der Bühne prima gelöst durch Kameras und Beamer, der die Aufnahme auf die Mauer projiziert – überschlagen sich die Meldungen. Die DDR würde Flüchtlinge aus der BRD aufnehmen, Coca-Cola wurde in einem Labor der DDR erfunden und als Mutter Christiane plötzlich die Statue Lenins an einem Helikopter baumelnd über die Stadt fliegen sieht, erklären ihr die Nachrichten, dass die Skulptur für eine Restauration transportiert wird.