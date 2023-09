Kulturkreis Radevormwald Hier lebt die DDR weiter

Dass eine deutsche Komödie ein Welterfolg wird, kommt nicht allzu oft vor. Doch als „Good Bye, Lenin“ im Jahr 2003 in die Kinos kam, wurde er nicht nur in Deutschland ein Renner, sondern auch international, erhielt unter anderem eine „Golden Globe“-Nominierung. Sogar in Großbritannien, wo die Humorlosigkeit der Deutschen sprichwörtlich ist, schaffte der Streifen als erster deutscher Film ein Einspielergebnis von mehr als einer Million Pfund und wurde für den renommierten „BAFTA“ nominiert. Dabei ist die Thematik von „Good Bye Lenin“ eigentlich so typisch deutsch: Es geht um die Wende im Jahr 1989. Der junge Alex lebt mit seiner Schwester Ariane und seiner Mutter in Ostberlin, sein Vater hat schon vor vielen Jahren „rüber gemacht“. Die DDR feiert ihren 40. Geburtstag. Während die Mutter sich auf den Weg zu den Feierlichkeiten macht, muss sie ansehen, wie ihr Sohn bei einer Demonstration brutal verhaftet wird. Sie kippt um, fällt ins Koma – für acht lange Monate.