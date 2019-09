Reformierte Gemeinde in Radevormwald : Bewegende Erinnerungen an die eigene Konfirmation

Radevormwald Die Gold- und Jubelkonfirmation verband die reformierte Kirchengemeinde am Sonntag mit der Amtseinführung des neuen Kirchenmusikers Dennis E. Herder.

Gleich zwei Jubilare stammten bei der Gold- und Jubelkonfirmation aus einer Familie. Während der Neffe auf sein goldenes Jubiläum blicken konnte, erlebte der Onkel eine Kategorie seines Festes, für dass es keinen offiziellen Namen gibt. Hans Dürhager wurde vor genau 80 Jahren in der evangelisch-reformierten Kirche am Markt konfirmiert. „Leider habe ich keine große Erinnerung mehr an diesen Tag. Es war hier in der Kirche, und wir waren eine ganze Gruppe Kinder. Aber Einzelheiten von der Prüfung, der Konfirmation oder der Feier im Familienkreis sind leider nicht mehr präsent“, sagte der fast 95-Jährige. Es sei in seinem Leben in den vielen Jahren so viel passiert, als dass er noch eine gute Erinnerung habe. Die vielen Jahre in russischer Gefangenschaft haben ihm sehr zugesetzt. „Fast wäre ich in Sibirien gelandet, was meinen sicheren Tod bedeutet hätte. Doch mein Trupp kam nach Norwegen,“ sagte Hans Dürhager. In Rädereichen sei er geboren, aufgewachsen und stets wohnhaft gewesen. Er freue sich, das besondere und seltene Jubiläum erleben zu dürfen, meinte er.