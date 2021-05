Kirchengemeinden in Radevormwald : Glocken werden für Opfer des Zugunglücks läuten

Radevormwald Für die Übertragung der Gedenkveranstaltung auf dem Kommunalfriedhof zum 50. Jahrestag der Katastrophe sind in den verschiedenen Gotteshäusern in Radevormwald und den Wupperorten noch Plätze frei.

In den Gotteshäusern von Radevormwald sind noch Plätze frei, um an der Gedenkveranstaltung zum Zugunglück vor 50 Jahren am Donnerstag, 27. Mai, um 14 Uhr teilzunehmen. Wer die Übertragung der Gedenkveranstaltung auf dem Kommunalfriedhof verfolgen, melde sich in einem der Gemeindeämter der Kirchengemeinden.

Um 14 Uhr wird auf dem Friedhof eine Gedenkstunde stattfinden. Als Vertreter der NRW-Landesregierung wird Innenminister Herbert Reul sprechen. Die Superintendentin des Kirchenkreises Lennep, Antje Menn, und der Kölner Dompropst Guido Assmann, beide in Radevormwald aufgewachsen, werden ebenfalls anwesend sein. Die Aufzeichnung der Gedenkveranstaltung kann über die Seite der Stadt ( www.radevormwald.de ) gesehen werden. Um 21 Uhr werden die Glocken der Kirchen der Stadt für zehn Minuten bis 21.10 Uhr, dem Zeitpunkt des Unglückes läuten und dann verstummen. Daran werden sich auch viele Kirchen in den Nachbarstädten beteiligen.

In der Lutherischen Kirche an der Burgstraße kann am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr eine Ausstellung von Zeitdokumenten zum Zugunglück besichtigt werden. Diese Ausstellung mit Predigten, Zeitungsartikeln und Briefen rund um das Unglück kann auch noch einmal am Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Lutherischen Kirche gesehen.