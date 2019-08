Gleichstellung in Radevormwald : „Laufende Gespräche für Frauen“ finden wieder statt

Radevormwald Gedankenaustausch und Zwiegespräche zu Themen, die Frauen beschäftigen, sollen bei diesem Spaziergängen ermöglicht werden.

Auch in den Schulferien bietet die Radevormwalder Gleichstellungsbeauftragte Juliane Dyes wie an jedem dritten Mittwoch im Monat „laufende Gespräche“ an. Während des „laufenden Gesprächs“, ist Unterhaltung, Gedankenaustausch, Geplauder, Konversation, Plausch, Meinungsaustausch, Wortwechsel, Zwiegespräch und Diskussion möglich. Die Teilnehmerinnen sollen sich gegenseitig Anstöße geben, sich weiterentwickeln, sich öffnen und ihren Standort überdenken, heißt es in der Ankündigung. „Die Gruppe macht sich auf, ohne zu eilen und ohne zu hetzen. Bei der ungefähr zweistündigen Wanderung für Frauen geht es hinaus, um unsere Stadt gemeinsam zu erleben“, berichtet Juliane Dyes, die sich freut, wenn immer auch neue Frauen zu der Gruppe hinzustoßen.