Großes Festwochenende in Radevormwald : Drei Feier-Anlässe an einem Wochenende

Einen guten Tropfen genießen und auf dem Marktplatz die gesellige Atmosphäre mit Bühnenprogramm genießen, das können die Radevormwalder und Besucher von außerhalb wieder. Doch das Weinfest ist nicht die einzige Veranstaltung am letzten Juni-Wochenende. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Vom 24. bis 26. Juni wird Radevormwald brummen: Das Weinfest findet wieder statt, Jubiläumsbesuch aus Frankreich hat sich angesagt und das Gartenhaus hat Geburtstag.

Nach zwei Corona-Jahren gibt es auch im Radevormwalder Veranstaltungskalender viel Nachholbedarf. So findet an diesem Wochenende endlich wieder die Schützenkirmes statt. Und auch für das Wochenende des 24. bis 26. Juni stehen in der Bergstadt gleich eine ganze Reihe von Feierlichkeiten, Jubiläen und wichtigen Besuchen an. Grund genug für die Verwaltung, am Freitag zu einem Pressetermin einzuladen, um das Programm vorzustellen. Und dieses ist umfangreich, denn es gibt gleich drei Anlässe zum Feiern.

Fangen wir an mit dem Weinfest: Diese von der Stadt organisierte Veranstaltung musste ebenfalls wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren ausfallen. Vom 24. bis 26. Juni können sich die Radevormwalder und Besucher von auswärts wieder in der Innenstadt wieder an Wein, Flammkuchen und Käse gütlich tun und die gesellige Atmosphäre genießen.

Info Alles Wichtige rund um das Weinfest Ort Marktplatz in der Radevormwalder Innenstadt. Öffnungszeiten Freitag, 24. Juni, 16 bis 23 Uhr; Samstag, 25. Juni, 14 bis 23 Uhr; Sonntag, 26. Juni, 12 bis 20 Uhr. Weingüter und Winzer Weingut Kaufmann-Ziegler aus Weyher/Pfalz; Weingut Markus Krollmann aus Gau-Bickelheim/Rheinhessen; Winzerfamilie Ludolf Diel aus Biebelnheim/Rheinhessen; Weingut Vogel-Friess aus Frei-Laubersheim/Rheinhessen; Weingut Hoffmann aus Monzel/Mosel; Weingut Zeimet-Conen aus Wiltingen/Saar. Im Angebot für die Besucher haben die teilnehmenden Winzer übrigens neben Weinen auch Sekt und eigene Brände. Kulinarische Anbieter Käseglocke Degen aus Witten; Rund um Jagd und Wild (Zoltan Diel) aus Witten; Flammkuchen Dörkes aus Krefeld.

Auf der Bühne der Bergischen Morgenpost wird zudem ein musikalisches Programm geboten. So tritt am Freitag, 24. Juni, von 18 bis 23 Uhr der Wuppertaler Sänger und Moderator Florian Danowski auf, den die Radevormwalder bereits von früheren Auftritten kennen. Am Samstag, 25. Juni, spielen ab 14.30 Uhr die Pop-Band der Musikschule Radevormwald, die Harmonika-Band und ab 18 Uhr die Gruppe „Le Fleurs Reunion“. Mit charmant-nostalgischer Kaffeehausmusik versüßt dann am Sonntag, 26. Juni, ab 14 Uhr die „Zucker Combo“ mit Musik das Fest.

Der zweite Anlass zum Feiern liegt kalendarisch schon ein Jahr zurück. 2021 war es 40 Jahre her, dass die Städte Châteaubriant und Radevormwald den Partnerschaftsvertrag unterzeichneten. Auch hier verhinderte die Pandemie einen Jubiläumsbesuch. Das wird nun ebenfalls nachgeholt: Eine siebenköpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt trifft am Donnerstag, 23. Juni, im Bergischen ein. Am Freitag, 24. Juni, ist um 11 Uhr offizielle Begrüßung im Rathause durch Bürgermeister Johannes Mans, nachmittags gibt es dann eine Bergische Kaffeetafel im Feldermanns Hofcafé mit dem Partnerschaftskomitee, das unter der Leitung von Erni Huckenbeck und Dejan Vujinovic gemeinsam mit Stadtmitarbeiterin Katja Oelschläger das Programm organisiert hat.

Am Samstag, 25. Juni, werden die Besucher aus Frankreich einen ganztägigen Ausflug nach Wuppertal unternehmen und dort die aktuelle Solar-Decathlon-Ausstellung besuchen. Am Sonntag, 26. Juni, nimmt die Delegation dann passenderweise im Parc de Châteaubriant am Familientag teil. Der Präsentkorb für die Delegation ist übrigens schon gepackt, manches ist echt handgemacht, so ein Frühstücksbrett mit dem Logo „Rade regional“, das Stadtmitarbeiter Christoph Grimlowski gefertigt hat.

Und damit kommt der dritte Anlass zum Feiern ins Spiel. Das Rokoko-Gartenhaus in der Parkanlage, Wahrzeichen und beliebtestes Fotomotiv von Radevormwald, feiert in diesem Jahr 250. Geburtstag. Um 11.30 Uhr wird an dem historischen Gebäude Bürgermeister Johannes Mans gemeinsam mit Vertretern des Heimat- und Verkehrsverein (HVV) mit Grußworten den Familientag rund um das Gartenhaus einleiten. Dazu serviert das Partnerschaftskomitee einen „Kir royal“. Von 12 bis 13 Uhr sorgt der Gitarrist Volker Clemm für Live-Musik. Das Spielmobil des Kinder- und Jugendrings, das seit 2019 nicht mehr zum Einsatz kam, wird nun endlich wieder bei den kleinen Besucher für Spaß sorgen, und zwar von 11.30 bis 16 Uhr. Sportler der HSG Rade/Herbeck und des SC 08 Radevormwald werden die Besucher mit Grill-Spezialitäten versorgen. Außerdem gibt es die Gelegenheit, in und um das Gartenhaus Fotos fürs Familienalbum zu machen.

Parallel zu der Feier im Parc de Châteaubriant öffnet das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße, wo eine neue Ausstellung die Geschichte des Gartenhauses dokumentiert, das als einziges Bauwerk den verheerenden Stadtbrand von 1802 überlebte und im Jahr 1986 von der Gartenstraße an den jetzigen Standort gebracht wurde.

Der Feierabendmarkt, der sonst freitags stattfindet, fällt wegen des Weinfestes am 24. Juni aus. Der Wochenmarkt am Samstag, 25. Juni, findet statt, wird aber in den Bereich Oststraße verschoben.