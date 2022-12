Weihnachten 2022 – Glaube Liebe Hoffnung „Trauern ist das Zeichen großer Liebe“

Glaube, Liebe, Hoffnung – diese drei Begriffe aus dem ersten Korintherbrief haben alle in der Hospizarbeit Bedeutung. Was den Glauben angeht, so ist Georg Kalkum, Vorsitzender des Hospizvereins, gewissermaßen in seinem Element. Der katholische Gemeindereferent macht jedoch klar, dass niemandem religiöser Trost aufgedrängt wird. Ob gläubig oder ungläubig, es gibt bei der Hospizarbeit keine weltanschaulichen Tendenzen oder gar Versuche, Menschen am Ende ihres Lebensweges zu missionieren. Tatsächlich ist das Hospiz nicht in kirchlicher Trägerschaft (siehe Info-Kasten).