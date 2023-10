Gitarrentage in Radevormwald Virtouses Saitenspiel der „Rising Stars“

Als Eisbrecher eröffneten Anastasija Mileska und Aleksandar Andrijevski als Duo Denicija den Abend. Die beiden gebürtigen Mazedonier spielen schon seit mehreren Jahren zusammen, bereisen die Welt mit ihrer Musik und sind zudem auch noch mehrfache Preisträger nationaler und internationaler Ehrungen. In Radevormwald präsentierten sie die deutsche Uraufführung zweier Stücke, die eine Hommage an ihre mazedonische Heimat beinhalten: Elemente der Balkan-Folklore, Melancholie und Leidenschaft, sanfte Klänge gepaart mit dem aufheulenden Schmerz der Gitarrensaiten. Den Abend eröffneten sie jedoch mit dem Präludium und Fuge Nr. 12 von Johann Sebastian Bach (1685-1750), eine klassische Klavierkomposition, die das Duo Denicija allerdings auf ihre Gitarren übertrug. Ihr zweites Stück, „Si zaljubiv“ (Du bist verliebt), stammt aus der Feder von Daria Andovska (1979), die das Stück speziell dem Duo widmete, welches es nun in Radevormwald uraufführte. Ein delikates Werk, fast schon filigran, das Nuancen eines Klageliedes aufweist und zwischenzeitlich an jene charakteristische Melancholie des Adagios von Joaquín Rodrigos „Concierto de Aranjuez“ erinnert. Mit ihrer Bearbeitung des Werks „Makitar“ ihres Landmanns Vanja Nikolovski-Gjumar (1968) schlossen sie ihre Präsentation ab und hinterließen für die folgende Künstlerin eine hohe Messlatte auf der Bühne zurück.