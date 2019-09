Kurse in Radevormwald : Musikschule lädt wieder zu den Gitarrentagen ein

Kurse in Radevormwald

Das Duo „Strax“ mit Corinna Schäfer (Gitarre) und Burkhard Schuchardt (Saxofon) ist beim Gitarrenfest dabei. Beide sind in Rade aufgewachsen. Foto: Musikschule Radevormwald

Radevormwald Konzerte und Workshops stehen erneut auf dem Programm. Die Musikschule pflegt so eine gute Tradition in Radevormwald.

Die „Radevormwalder Gitarrentage“ möchten damit an eine Tradition anknüpfen. Am Samstag, 12. Oktober, wird unter dem Titel „Gitarrenfest“ ein abwechslungsreiches Gitarrenprogramm zu hören sein. Hier werden junge, bereits international renommierte Künstlerinnen und Künstler, die auch während der Gitarrentage unterrichten, vertreten sein: Dazu gehören das Duo Recuerda (Mandoline und Gitarre) mit Vicente und Jeanette Mozos del Campo, Gitarrist Denis Schmitz, Kati Majorek und Michael Borner (Gesang und Gitarre) und das Duo „Strax“ (Gitarre und Saxofon) mit Corinna Schäfer und Burkhard Schuchardt. Vorgesehen ist auch die Mitwirkung eines Gitarrenensembles mit Teilnehmern des Gitarrenkurses. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr in der Aula der Sekundarschule, dem neuen Domizil der Musikschule. Der Eintritt ist frei.