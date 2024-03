Reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald Eine Ära im Presbyterium geht zu Ende

Busch hatte insgesamt 16 Jahren den Vorsitz im Gemeindevorstand inne. Eine bewegte Zeit, wie sie sich lebhaft zurückerinnert. „Aber so einen Umbruch wie aktuell habe ich in der Zeit nicht erlebt.“ Im Spätsommer 2002 wurde sie erstmals ins Presbyterium nach berufen. Damals bestand die reformierte Gemeinde aus rund 1200 Mitgliedern (aktuell sind es knapp 1100) und im Presbyterium „saßen hauptsächlich viele ältere Herren“, erinnert sich Busch schmunzelnd. Sie war dem Vorstand als regelmäßige Gottesdienstbesucherin aufgefallen und als interessiertes Mitglied, das sich gerne an den Diskussionsveranstaltungen und nicht zuletzt auch an den Ausflügen beteiligte.