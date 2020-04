Unternehmen in Radevormwald : Mit Solidarität schmeckt’s nochmal so gut

Mit Solidarität schmeckt’s nochmal so gut

Unternehmen in Radevormwald

Radevormwald Der Remscheider Anbieter Team Gastronomie liefert täglich 500 Mahlzeiten für Gira aus. Das schmeckt den Mitarbeitern der Radevormwalder Firma und hilft dem Anbieter über schlechte Zeiten.

Zurzeit bekommt der Gastronom Paul Clemens jeden Tag zahlreiche E-Mails von Mitarbeitern des Gebäudetechnikspezialisten Gira aus Radevormwald. „Mit viel Lob und Dank“, erzählt der geschäftsführende Gesellschafter der Team Gastronomie GmbH aus Remscheid. „Denn seit mehr als drei Wochen haben wir die Verpflegung der Gira-Beschäftigten an beiden Standorten des Unternehmens übernommen.“ Seither beliefern Paul Clemens und seine vier Geschäftsführungskollegen – alle fünf gelernte Köche –, unterstützt von vier Auszubildenden, die mittelständische Technologiefirma dreimal am Tag mit frischen Mahlzeiten. „450 bis 500 Essen geben wir täglich aus, sodass Früh- und Spätschicht versorgt sind“, erklärt Paul Clemens. „Alles Kaltgerichte, mit Fleisch oder vegetarisch, inklusive Einwegbesteck und natürlich komplett sicher verpackt, sodass die Gira Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie problemlos mitnehmen und an ihrem Arbeitsplatz verzehren können.“ Für die Speisen müssen die Beschäftigten nichts bezahlen; sämtliche Kosten trägt das Familienunternehmen.