Wirtschaft in Radevormwald : Gira schaut voraus ins Jahr 2030

Wirtschaft in Radevormwald

Radevormwald Bei einem Presse-Event erläuterte die Geschäftsführung des Traditionsunternehmens wichtige Themen – eins davon ist der Generationswechsel.

Gira hat die Krise überstanden, und in dieser Woche gab es wieder Gelegenheit, in Präsenz mit Medienvertretern einen Rückblick zu halten und nach vorne zu schauen bis ins Jahr 2030. Das Traditionsunternehmen, Spezialist für Gebäudetechnik, hatte zu einem Presse-Event eingeladen, und bei dieser Gelegenheit nahmen der scheidende Geschäftsführer Dirk Giersiepen und seine beiden Nachfolger Dominik Marte und Sebastian Marz Stellung zu den wichtigsten Themen.

Dirk Giersiepen wird sich in der kommenden Woche nach 31 Jahren aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Gewohnt humorvoll versprach er: „Ich werde nicht aus fadenscheinigen Gründen hier über die Bühne laufen.“ Den beiden „Neuen“ gab er den Rat, das unvermeidliche Gerede über den „Alten“, der angeblich immer noch die Strippen ziehe, gelassen zu nehmen.

Giersiepen blickte in seiner Ansprache auf die Geschichte der Firma zurück, kam dann auf die großen Projekte der vergangenen Jahre zu sprechen, beispielsweise den Neubau des neuen Standorts an der Röntgenstraße, der 2018 eingeweiht wurde. Auch über die Tochtergesellschaften und ihre Rolle innerhalb der Gruppe sprach Giersiepen, zuletzt hatte Gira mit dem britischen Unternehmen Wandsworth eine weitere Übernahme verkündet.

Dominik Marte erläuterte anhand von Clips und Bildern den neuen Markenauftritt von Gira. „Wir sehen Chancen in der Digitalisierung“, sagte er und nannte das Stichwort „Costumer‘s Journey“, was bedeutet, dass Kunden auf digitalem Weg maßgeschneiderte Angebote erstellen können, die dann auf Wunsch direkt an die Handwerksbetriebe weitergeleitet werden könnten. Der klassische dreistufige Vertriebsweg mit dem Elektrohandwerk und dem Elektrogroßhandel bleibe von Bedeutung. Eine Herausforderung sei der erwartete Fachkräftemangel, die neuen digitalen Lösungen könnten hier zur Entlastung der Branche beitragen, ist Marte überzeugt. Weiterhin wolle Gira zudem auf „Wachstum durch gezielte Internationalisierung“ setzen.