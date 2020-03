Unternehmen in Radevormwald : Gira gibt sich neuen Markenauftritt hin zum „Smart Home“

Unternehmen in Radevormwald

Dieses Promotion-Foto ist ein Beispiel für den neuen Markenauftritt des traditionsreichen Unternehmens aus Radevormwald. Foto: Gira Giersiepen/Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Radevormwald Der Gebäudetechnik-Spezialist aus Radevormwald reagiert auf die Veränderungen der Branche. Das Stichwort lautet: „Smart Home“. Die Künstliche Intelligenz wird bald fester Bestandteil der Architektur werden.

Das Radevormwalder Unternehmen Gira hat am Montag angekündigt, seinen Markenauftritt zu erneuern. Dabei steht der Trend zum „Smart Home“ im Mittelpunkt. Mit einer Düsseldorfer Agentur hat der international tätige Mittelständler für Gebäudesteuerung das neue Konzept entwickelt. „Wir wollen deutlich machen, dass wir seit 1905 zwar ‚die mit den Schaltern’ sind, aber eben inzwischen auch ganz viel mehr: Wir sind genauso ‚Feuermelder’, ‚Türsteher’ und natürlich schon seit den frühen 1990er Jahren ‚Smart Home’-Pioniere“, erklärt Simone Kulla-Wolinsky, die bei Gira die Markenführung verantwortet.

Ebenso soll der neue Auftritt ins Bewusstsein rücken, dass Gira sowohl für hochwertige Ingenieurskunst und intelligente Technologien wie zugleich stets auch für ein Stück Lebensqualität und emotionale Mehrwerte steht. „Mit unseren Lösungen werden nicht nur intelligente Gebäudetechnik und Qualität ‚Made in Germany’ installiert, sondern zudem immer ebenso Sorglosigkeit, Wohlgefühl, Sicherheit, Kreativität und Freiheit – Lebensgefühle, die weit über das reine An und Aus beim Betätigen unserer Produkte hinausgehen und die uns einzigartig machen“, hebt die Leiterin Markenführung hervor. Diese Vielfalt der ganzen Welt zwischen An und Aus erlebbar zu machen steht im Zentrum des neuen Auftritts.