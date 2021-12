Engagement der Azubis in Radevormwald : Gira packt 280 Päckchen für Einrichtungen

Janine Rittinghaus (l.), Leiterin von „Haus Thiele“, freut sich über die alljährliche Aktion der Gira-Belegschaft. Foto: Gira

Radevormwald 13 Auszubildende des Unternehmens Gira haben sich in diesem Jahr um das Projekt „Gira Weihnachtswunder“ gekümmert und für 2021 unter das Motto „Gira schaltet Weihnachten an“ gestellt.

„Wir möchten mit unserer Aktion ein wenig Licht zu den Menschen in der Nachbarschaft unseres Unternehmens bringen, die Weihnachten nicht im Kreis ihrer Familie oder gemeinsam mit Freundinnen und Freunden feiern können“, sagt die angehende Industriekauffrau Aynur Meinusch aus dem Projektteam.

In diesem Jahr können sich unter anderem die Bewohner des Seniorenhauses an der Uelfestraße und die Senioren von „Haus Thiele“ in Radevormwald über Weihnachtspäckchen freuen, die von den Azubis verpackt wurden. Das Projektteam hat die Wünschen der Senioren auf Wunschzetteln entgegengenommen und die Wünsche mit der Hilfe aller Mitarbeiter erfüllt.

Gepackt wurden auch Päckchen für Kinder und Jugendliche in den Kinderheimen „Gotteshütte“ in Hückeswagen und „Hossenhaus“ in Solingen. Insgesamt 280 Päckchen hat das Team verpackt und an die vier Einrichtungen übergeben. Die gesamte Aktion fand dabei unter den Einschränkungen statt, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie notwendig sind. „Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln machen es leider nicht möglich, jedes Päckchen persönlich zu übergeben“, sagt Melanie Moor, die bei Gira eine Ausbildung zur Industriekauffrau macht. „Wir müssen Weihnachten dieses Mal eben aus der Distanz anschalten, um hoffentlich auch so für leuchtende Augen und strahlende Gesichter zu sorgen.“

Über das Engagement der Azubis hinaus hat das Unternehmen aber auch andere Einrichtungen rund um und in Radevormwald unterstützt. Der Hilfsorganisation „medico international“ und der „Junior Universität für das Bergische Land“ in Wuppertal stellt Gira insgesamt 80.000 Euro zur Verfügung, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt.