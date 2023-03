Unternehmen in Radevormwald Gira investiert in einen Solarpark

Um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben und die Standortsicherheit für Produktion und Arbeitsplätze in Radevormwald langfristig gewährleisten zu können, muss das seit 1926 in der Stadt ansässige Unternehmen in Zeiten hoher Energiepreise nach einer kostengünstigeren und vor allem nachhaltigeren Energieproduktion suchen. Die Lösung scheint im Bereich Grüne gefunden worden zu sein. Das sieben Hektar große Gelände befindet sich bereits im Firmenbesitz und liegt in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Firmencampus. Hier plant Gira eine große Fotovoltaik-Freiflächenanlage, ein sieben Hektar großer Park voller Sonnenkollektoren. Die zusammenhängenden Paneele, im 30 Grad Winkel zur Südseite geneigt, werden im tiefsten Punkt 70 Zentimeter über dem Boden schweben, an der höchsten Stelle bis zu 1,30 Meter. Nicht ohne Grund, wie Dietmar Daszkiewicz, Leiter des Facility-Managements bei Gira kürzlich im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt berichtete. Die gesamte Fläche werde eingezäunt und umwelt- und artgerecht konzipiert. Unter und zwischen den Paneelen wird es ausreichend Platz für eine Blumenwiese geben. Die Höhe der Anlage würde es ermöglichen, etwa mittels einer Schafsherde, die entsprechende Grünpflege auf der Fläche zu betreiben. Zudem bieten die sieben Hektar, trotz Anlage auch ein gutes Lebensumfeld für die verschiedensten Arten der heimischen Flora und Fauna.