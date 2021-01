Wirtschaft in Radevormwald : Gira saniert Standort energetisch

Wirtschaft in Radevormwald

Für eine verbesserte Energiebilanz hat Gira alle 348 Fenster und die komplette Fassadendämmung seines in den Jahren 1980/81 errichteten Verwaltungsgebäudes erneuert. Foto: Gira

Radevormwald Gebäude an der Dahlienstraße wurde auf den neuesten Stand gebracht. Das Unternehmen will seine CO2-Emissionen jährlich um 54,2 Tonnen verringern und damit seine Klimabilanz verbessern.

Das Unternehmen Gira hat seinen 1981 bezogenen Sitz an der Dahlienstraße im Industriegebiet Mermbach energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Seinerzeit fanden Geschäftsführung und Verwaltung dort neue Räumlichkeiten in einem viergeschossigen Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 2.500 Quadratmetern.

„Damals spielten die Energieeffizienz von Gebäuden und nachhaltiges Bauen im Vergleich zu heute eine eher nachgeordnete Rolle. Zudem war mit Blick auf Materialien und Technologien manches noch nicht möglich, was heute Standard im Hochbau ist“, erklärt Thomas Haupt, der bei Gira die Zentrale Instandhaltung leitet und zum firmeneigenen Team „Energiemanagement“ gehört. „Wir haben daher den Umzug der Abteilungen aus unserem ‚80er Gebäude‘ an den neuen Standort in der Röntgenstraße dazu genutzt, es umfassend energetisch zu sanieren.“ Im Rahmen der Sanierung hat Gira insgesamt rund 1700 Quadratmeter Fassadenfläche ertüchtigen lassen. Dazu wurde die alte Fassade komplett entfernt, um eine neue, deutlich besser wärmeisolierende Dämmung aus Mineralfaser anzubringen. Zudem hat der Mittelständler sämtliche 348 Fenster des Gebäudes gegen eine durchgehende Dreifachverglasung ausgetauscht. Das Dach des Bürohauses erhielt eine neue Dämmung.