Wirtschaft in Radevormwald : Gira feiert Jubiläum von Insta

Die Insta GmbH hat ihren Sitz in Lüdenscheid. An dem Joint Venture ist auch das Rader Unternehmen Gira beteiligt. Foto: Insta GmbH/Alexander Ring

Radevormwald Die Idee entstand beim Gespräch von Mittelständlern der Region während einer gemeinsamen Zugfahrt anno 1970. Inzwischen erwirtschaftet das Unternehmen mit Standort in Lüdenscheid einen Jahresumsatz von rund 75 Millionen Euro im Jahr.



1970 kündigten die mittelständischen Schalterhersteller Berker, Jung und Gira in einem Rundschreiben an ihre Vertreter die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, der Insta GmbH an. Die Idee dazu war auf einer gemeinsamen Zugfahrt der Geschäftsführer der drei beteiligten Firmen, Friedrich Berker, Siegfried Jung und Werner Giersiepen, entstanden. Bereits kurze Zeit später startete in Halver-Carthausen mit 35 Mitarbeitern.