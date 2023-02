Unternehmen in Radevormwald Gira erweitert seinen Kindergarten

Schon vor Baubeginn hatte Gira in den Gesprächen mit den beauftragten Bau- und Handwerksfirmen aus der Region auf eine frühzeitige Materialbeschaffung gedrungen. „Unsere Botschaft lautete: ‚Besorgt schon jetzt, was Ihr benötigt, selbst wenn Ihr es erst einmal zwischenlagern müsst – im Bedarfsfall auch bei uns‘. Das wurde gut umgesetzt“, freut sich Dietmar Daszkiewicz. Die einzubauende Lüftungsanlage beispielsweise fand über mehrere Monate Platz im Gira Vertriebszentrum und stand so zur Verfügung, als sie installiert werden sollte. „Auf diese Weise gab es praktisch keinen Stillstand auf der Baustelle, sodass wir im Zeitplan geblieben sind“, sagt Architekt Daszkiewicz. Vor allem war wichtig für das Bauvorhaben, dass es bis November letzten Jahres gelang, das Dach der Kita-Erweiterung zu schließen. Damit konnte rechtzeitig vor dem Winter der Innenausbau starten.