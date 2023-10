Unternehmen in Radevormwald Gira-Nachwuchs sammelt Müll und Unrat auf

Ausgestattet mit Greifzangen, Müllbeuteln und Handschuhen, war das vierköpfige Team, dessen Mitglieder zur „Azubi“-Projektgruppe „Nachhaltigkeit“ bei Gira gehören, in den Morgenstunden an der Bever-Talsperre in Hückeswagen und am Nachmittag im Industriegebiet Mermbach in Radevormwald unterwegs, um Abfälle einzusammeln, die einfach in der Natur entsorgt worden waren.