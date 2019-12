Naturschutz in Radevormwald : Eine Lösung für die Friedenseiche in Dahlhausen ist vorstellbar

Radevormwald Naturschützer Dietmar Fennel hatte Sorge über den Zustand des Baumes geäußert. Er schlägt vor, den Baum zu „köpfen“ und wieder ausschlagen zu lassen.

() In der Debatte um den Erhalt der Friedenseiche in Dahlhausen, um deren Zustand sich der Naturschützer Dietmar Fennel Sorgen gemacht hatte, scheint eine Lösung nicht mehr ausgeschlossen. Ein Mitglied des Bürgervereins für die Wupperorte, Rolf Berghaus, habe inzwischen mit dem Eigentümer des Grundstücks gesprochen und offensichtlich sei das Gespräch erfreulich verlaufen.

Wie man die Eiche erhalten könnte und zugleich verhindert, dass sie ein Sicherheitsrisiko wird, erläutert Dietmar Fennel: „Ich hatte angeregt, den Baum zu ,köpfen’, so wie man es bei Weiden macht.“ Die Eiche würde dann wieder neu ausschlagen, das sei zugleich ein guter Lebensraum für seltene Tierarten wie Fledermäuse.“ In den Baum sei zwar irgendwann ein Blitz eingeschlagen, das aber müsse durchaus nicht bedeuten, dass die Eiche nicht noch einige Jährchen leben können.

Sich ohne Genehmigung der zuständigen städtischen Behörde einfach über einen Baum herzumachen, wird allerdings nicht gehen – die Baumschutzsatzung schiebt dem einen Riegel vor. Demnach dürfen in den bebauten Ortsteilen Bäume ab einem bestimmten Stammumfang nicht „entfernt, zerstört, geschädigt oder in ihrem Aufbau wesentlich verändert werden. Untersagt sind auch baumschädigende Maßnahmen wie Störungen des Wurzelbereichs und der Baumkrone“ – so teilt die Verwaltung auf ihrer Internetseite mit.

Der Baum in Dahlhausen ist einer von insgesamt drei Friedenseichen, die im Jahr 1876 gepflanzt wurden. Die bekannteste ist jene Friedenseiche, die auf dem Marktplatz in Radevormwald steht. Neben dem Exemplar in Dahlhausen gibt es auch noch eine in der Ortschaft Rädereichen. Dass für besondere Anlässe gerne Eichen gepflanzt werden, hat mit der Robustheit und Langlebigkeit der Bäume zu tun – denn Eichen können rund tausend Jahre alt werden.