Schlossmachergalerie in Radevormwald Ist das „Subway“-Restaurant vom Tisch?

Radevormwald · Ein Plakat in dem Ladenlokal, das für einen Einzug der Sandwich-Kette bereitstand, heizt in der Stadt die Gerüchteküche an. Die Eigentümer äußern sich nun zu der Frage, ob „Subway“ kommt und wie es um die Ansiedlung von „Jysk“ steht.

12.04.2023, 15:30 Uhr

Blick auf die Schlossmachergalerie in der Radevormwalder Innenstadt. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Ein Plakat an einem Ladenlokal in der Schlossmachergalerie sorgt für Aufsehen. Es handelt sich um Räumlichkeiten neben dem ehemaligen Standort des Bismarck-Museums. Die Eigentümer der Schlossmachergalerie, Armin Hinz und Sohn Pascal, hatten 2022 angekündigt, dass ein Franchise-Nehmer für ein Restaurant der Sandwich-Kette „Subway“ gesucht wird. Das Gastro-Unternehmen hatte die Fläche geprüft und gebilligt. Auf dem neuen Plakat wird nun unabhängig von „Subway“ ein Mieter gesucht. Sind die Pläne damit vom Tisch ?