Werbegemeinschaft Radevormwald : Weihnachtsverlosung: Gewinner stehen fest

Gewinnziehung in der Sparkassen-Filiale: Isabell Funke zieht die Kugeln des Hauptgewinns. Ebenfalls dabei (v.l.) Bruno Hofmann, Michael Scholz und Jörg Becker. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald In der Filiale der Sparkasse an der Hohenfuhrstraße wurden am Donnerstagabend die Gewinnerlose gezogen. Wegen der Corona-Pandemie fand das unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

(s-g) Coronabedingt fand am Donnerstagnachmittag die Ziehung der Gewinner der Weihnachtsverlosung im Foyer der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen an der Hohenfuhrstraße statt. Bürgermeister Johannes Manns sprang kurzfristig als Rechtsbeistand ein, so dass die Verlosung ordnungsgemäß stattfinden konnte. Hierfür bedankt sich die Werbegemeinschaft recht herzlich.

120.000 Lose wurde an die Kunden vergeben, über 39 Preise können sich die Gewinner freuen. Ab Montag können die Gewinne nach Vorlage des Loses bei der Sparkasse abgeholt werden. Der Hauptpreis, eine Outdoor-Küche, entfällt auf das Los mit der Nummer 216 883. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin dieses Preises wird gebeten, sich mit Jörg Becker (Telefon 02195 601333) in Verbindung zu setzen. Jeweils einen Radevormwaldgutschein im Wert von 250 Euro erhalten die Besitzer der Lose 153 271, 145 413, 139 195, 123 717 und 194 824. Die weiteren Losnummern, auf die Gewinne entfallen können auf der Seite der Werbegemeinschaft radelebt.de angesehen werden, sie finden sich auch auf der dazugehörigen Facebook-Seite.

