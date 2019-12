Werbegemeinschaft in Radevormwald : Die Gewinner der Weihnachtsverlosung stehen fest

Bei der Verlosung (von links): Julia Eicken von Gut Sehen, Kirsten Hackländer (BM), Bruno Hofmann, Michael Scholz (Sparkasse) und Andre und Dennis Kleinschmidt (Autohaus). Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der Besitzer des Loses mit der Nummer 605 639 hat den Hauptpreis, einen roten Hyundai, gewonnen. Die Verlosung fand im Haus Hürxthal statt.

Am Montag sind die Gewinnnummern der Radevormwalder Weihnachtsverlosung 2019 gezogen worden. Der Hauptgewinn, ein roter Hyundai i10, geht an die Losnummer 605 639.

Zu der Hauptziehung der Weihnachtsverlosung, die von der Werbegemeinschaft „rade lebt“ durchgeführt wird, kamen einige Rader in das Haus der Begegnung am Schlossmacherplatz. Mit ihren Losen in der Hand verfolgten sie die Ziehung live. An alle Anwesenden wurden außerdem weitere Lose für Direktgewinne ausgehändigt. Zu den Hauptsponsoren der Weihnachtsverlosung gehört die Sparkasse Radevormwald sowie der Augenoptiker „Gut sehen“.

Michael Scholz von der Sparkasse, Julia Eicken von „Gut sehen“, Bruno Hofmann von der Werbegemeinschaft und Kirsten Hackländer von der Rheinischen Post führten die Verlosung mit der Hilfe einiger Glücksfeen durch. Zum Ziehen der Losnummern wurden Kinder aus dem Publikum zufällig ausgewählt.

Bevor die Nummer der Hauptgewinne gezogen wurden, waren zunächst anderen Gewinne an der Reihe. Insgesamt wurden bei der Weihnachtsverlosung 110 000 Lose in Umlauf gebracht. Ausgegeben wurden sie nicht nur von Einzelhändlern in der Innenstadt, sondern auch von Dienstleistern und Handwerkern der Stadt. Insgesamt nahmen 50 Betrieben aktiv an der Weihnachtsverlosung teil.

Für die Menschen, die in Radevormwald einkaufen, ist die Weihnachtsverlosung jedes Jahr ein besonderer Anreiz in der Stadt einzukaufen. Von dem Hauptgewinn konnten sich die Radevormwalder in den vergangenen Wochen bereits ein Bild machen, denn das Auto stand in der Innenstadt und erinnerte öffentlich an die Weihnachtsverlosung.

Der zweite Hauptgewinn, ein Einkaufsgutschein für Radevormwald im Wert von 500 Euro geht an die Losnummer 500 579. Fünf 100 Euro Gutscheine für Radevormwald gehen an die Losnummern 598 546, 592 976, 587 275, 530 294 und an 559 794. Zu den Hauptpreisen gehören außerdem zehn 50 Euro Gutscheine für Radevormwald. Die gehen an die Nummern 599 691, 586 464, 577 608, 547 650, 599 150, 609 151, 559 916, 527 566, 521 284 und an die Losnummer 505 272.