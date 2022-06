Schützen- und Heimatfest in Radevormwald : Getrübte Freude über Schützenfest-Comeback

Schützen- und Heimatfest in Radevormwald

Radevormwald Mit einigen Abstrichen, aber durchaus zufrieden schauen die Radevormwalder Schützen auf ein gelungenes Comeback des diesjährigen Schützen- und Heimatfestes zurück.

Nach zweijähriger Abstinenz zogen am Sonntag wieder die Radevormwalder Schützen mit befreundeten Schützenbruderschaften aus dem Umkreis und samt musikalischer Begleitung durch die Innenstadt zum buchstäblich krönenden Abschluss des mehrtägigen Festaktes – der Krönung der neuen Majestät im Bürgerhaus. Links und rechts der Straßen schauten die Menschen bei strahlendem Sonnenschein freudig den uniformierten Schützen bei ihrem Marsch zu, diese winkten eifrig zurück.

Werner Grimm führt seit mehr als zehn Jahren den Schützenumzug als Kommandeur an. „Das ist immer ein tolles Gefühl, vorne wegzugehen und hinter einem ein ganzes Musikkorps im Rücken zu haben. Darüber bin ich jedes Mal sehr froh und dankbar.“ Dennoch war es in diesem Jahr auch für den erfahrenen Schützen und Kommandeur ein besonderes Ereignis – und das sogar in mehrfacher Hinsicht.