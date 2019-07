Historisch Interessierte in Radevormwald : Geschichtsverein fährt nach Ratingen-Cromford

Historisch Interessierte in Radevormwald

Das Herrenhaus in Cromford zeigte den gesellschaftlichen Anspruch von Johann Gottfried Brügelmann. Foto: Thomas fedder

Radevormwald Die Mitglieder des BGV erkunden die Industriegeschichte der Region. Ziel ist die ehemalige Baumwollspinnerei, mit der in Deutschland eine Pionierleistung geschaffen wurde.

(s-g) Der Bergische Geschichtsverein Radevormwald unternimmt gemeinsam mit dem BGV Hückeswagen am Samstag, 17. August, eine Tagesfahrt in die Bergische Festungsstadt Ratingen. Dort befand sich der Ausgangspunkt der kontinentaleuropäischen Industrialisierung. Ähnlich wie Radevormwald wurde auch Ratingen von den Grafen von Berg zur Sicherung der Nordgrenze des bergischen Territoriums zur Stadt erhoben, allerdings schon 1276, also 40 Jahre früher als Radevormwald.