Geschichtsverein in Radevormwald : Vortrag über die Landwehr in Radevormwald

Vortrag über die Landwehr in Radevormwald

Geschichtsverein in Radevormwald

Die Landwehr ist in der Landschaft noch immer gut zu sehen. Der BGV hat dort eine Pflanzung vorgenommen. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Der Bergische Geschichtsverein Radevormwald lädt für Freitag, 14. Februar, zur Mitgliederversammlung und zu einem Vortrag von Bernhard Priggel zum Thema: Landwehren in Radevormwald ein. Nach einem Rückblick auf das vorige Jahr und der Vorstellung des Jahresprogramms 2020 beginnt um ungefähr 19.30 Uhr der Referent seinen Vortrag.

Das Radevormwalder Gebiet vor dem Jahre 1300 – zu wem wird es in Zukunft gehören? .Wer setzt sich durch, der Erzbischof von Köln oder die Grafen von Berg? Die Schlacht von Worringen wirkte sich entscheidend auf das hiesige Gebiet aus. Radevormwald wurde zur Stadt erhoben und eine Stadtmauer musste errichtet werden.

Die äußere Grenze der Herrschaftsgebiete wurde im Mittelalter durch Landwehren geschützt. Jahrhundertelang erfüllten sie ihre Funktion, bis die Weiterentwicklung der Waffentechnik sie in die Bedeutungslosigkeit verabschiedete und sie aus dem Gedächtnis der Bevölkerung weitgehend verschwanden.

In landwirtschaftlich genutzten Bereichen wurden sie eingeebnet, nur in Waldbereichen sind sie erhalten geblieben und stehen unter Denkmalschutz.Die Radevormwalder Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins hat im Jahre 2013 in der Ortschaft Landwehr auf einem Teilstück eine Neubepflanzung vorgenommen, um den ursprünglichen Charaktere exemplarisch darzustellen.