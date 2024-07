Bergischer Geschichtsverein in Radevormwald Eine Tour für Geschichtsfreunde nach Xanten

Die fränkischen Ansiedler ließen sich aber nicht im römischen „Colonia“ nieder, sondern auf dem Gelände des römischen Friedhofs. Dort wurde in der Zeit der Christianisierung der Germanen ein Stift mit Stiftskirche errichtet, weil man hier die Gräber von römischen Soldaten vermutete – und entdeckte - , die als heilige Märtyrer verehrt wurden. (St. Viktor). Der neue Ort erhielt den Namen „ad sanctos“ (Bei den Heiligen). Daraus entstand der Name der Stadt Xanten. Die Tatsache, dass die mittelalterliche Stadt Xanten – im Gegensatz zu den Städten Köln, Trier, Mainz oder Augsburg – nicht auf die römischen Mauern gebaut wurde, war für die späteren Archäologen ab 1850 ein Glücksfall. Zwar wurden die Gebäude des römischen Colonia als Steinbruch für die mittelalterliche Stadt genutzt, aber die Grundmauern blieben erhalten, und so konnte in den letzten Jahrzehnten auf dem Gelände von Colonia Ulpia Traiana das größte archäologische Freilichtmuseum Deutschlands entstehen.