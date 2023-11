Sana Krankenhaus Radevormwald zum Tag der Hernien Das gesamte Spektrum aller etablierten Operationsverfahren

Hernienoperationen, also Behandlungen von Leisten-, Bauchwand- und Narbenbrüchen, gehören zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen: Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 275.000 Leistenbrüche und 100.000 Bauchwandbrüche operiert. Seit 2018 gibt es immer am 3. November den „Tag der Hernie“ – ins Leben gerufen durch den Verein Hernien Selbsthilfe Deutschland. „Damit sollen die verschiedenen Hernienerkrankungen sowie Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige in der Öffentlichkeit besser bekannt gemacht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sana Krankenhauses Radevormwald.