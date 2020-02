Politik in Radevormwald : Uellenberg soll Stellvertreter von Johannes Mans werden

Radevormwald Nach dem Rücktritt von Ralf-Udo Krapp wird neu gewählt.

In der Ratssitzung am Dienstag steht auf der Tagesordnung auch die Wahl eines neuen stellvertretenden Bürgermeisters. Die CDU-Fraktion hat dafür den Vorsitzenden des Stadtverbandes der Christdemokraten, Gerd Uellenberg, vorgeschlagen.

Ralf-Udo Krapp hatte in der jüngsten Ratssitzung scharfe Kritik am Stadtchef geäußert und erklärt, Mans genieße nicht mehr sein Vertrauen. Allerdings hatte Krapp zunächst erklärt, er werde an seinem Amt festhalten. Die öffentliche Kritik an diesem Verhalten, das viele als nicht konsequent beurteilten, bewog ihn schließlich, als stellvertretender Bürgermeister zurückzutreten.