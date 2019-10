Mitgliederversammlung in Radevormwald : CDU bestätigt ihre Vorstandsspitze

Radevormwald Gerd Uellenberg bleibt Vorsitzender. Es gibt einen eigenen Bürgermeisterkandidaten.

Vor den Wahlen hatte Uellenberg angekündigt, dass die CDU mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Wahl 2020 gehen werde: „Als stärkste Fraktion im Rat erheben wir den Anspruch, die politische Kraft zu sein, die die Politik in unserer Stadt gestaltet.“ Dabei habe man besonders die Wirtschaft im Blick, um angemessene Rahmenbedingungen in Radevormwald zu schaffen. „Ich bin motiviert, mit der starken Mannschaft der Rader CDU in unserer Stadt Politik zu gestalten – auch im Hinblick auf die Kommunalwahl. Mit voraussichtlich fünf jungen Menschen aus der Jungen Union als Kandidaten/Kandidatinnen in den Wahlbezirken werden wir stärker auf die Jugend im Rat abbilden.“ In diesem Zusammenhang merkte Ratsmitglied Dr. Jörg Rieger an, dass die CDU in Rade mehr auf dem Gebiet der sozialen Medien tun könne. Er sei froh, dass der Vorstand nun signalisiere, jemanden mit dieser Aufgabe zu betrauen. Gerd Uellenberg versprach, dass dieses Thema bei den kommenden Sitzungen Priorität haben werde.