Politik in Radevormwald Antrag zum Gerätewart ist rechtens

Der betreffende Antrag der Christdemokraten war einer von mehreren Anträgen, die für die Hauptausschuss-Sitzung am 6. Dezember gestellt worden war. Dabei ging es um mehrere Stellen, die in der Verwaltung neu geschaffen werden sollten. Zum einen ging es um eine neue Stelle im Bereich des Stadtmarketings, die sich um den Auftritt der Stadt in den sozialen Medien und die Rekrutierung von Personal kümmert. Zudem forderte die CDU-Fraktion die Schaffung einer Minijob-Stelle für einen „Kümmerer“ in den Wupperorten. Und auch die rasche Einrichtung der erwähnten hauptamtlichen Stelle für die Feuerwehr setzten die Christdemokraten auf die Tagesordnung. Als Grund gab die Fraktion an, es sei sonst mit personellen Engpässen in nächster Zeit zu rechnen. Die Verwaltung vertrat dagegen die Auffassung, dass die Einrichtung der neuen Stelle noch bis ins kommende Jahr Zeit hat.