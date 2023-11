Feuerwehr in Radevormwald Geöffneter Backofen löst Brandalarm aus

Die Freiwillige Feuerwehr in Radevormwald ist am Dienstag zu drei Einsätzen gerufen worden. Früh am Vormittag, um 6.21 Uhr, ging die Meldung ein, dass ein umgestürzter Baum die Keilbecker Straße versperrte. Die Einheit Herkingrade rückte aus, zerkleinerte den Baum und räumte ihn auf die Seite. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.