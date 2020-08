Ehrenamt in Radevormwald : Wupper-Bürgerverein verjüngt Vorstand

Drei Generationen des Bürgervereins: (v.l.) Yannik Stank, der neue zweite Vorsitzender, Hans-Otto Ottfried, der ehemalige Vorsitzende und Marcus Riese, sein Nachfolger. Foto: Bürgerverein für die Wupperorte

Radevormwald Marcus Riese (48) wird Nachfolger von Hans-Otto Ottfried (75) an der Spitze des Vorstandes. Stellvertretender Vorsitzender des Vereins für die Wupperorte wird der 26-jährige Yannik Stank.

„Der Bürgerverein für die Wupperorte hat einen Generationswechsel in seinem Vorstand vollzogen.“ So fasst die Mitteilung von Pressesprecher Armin Barg die Personalwechsel an der Spitze des Vereins zusammen. Die Mitglieder haben den 48-jährigen Marcus Riese zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist der Nachfolger von Hans-Otto Ottfried.

Der 75-jährige Ottfried verabschiedet sich zwar aus der vordersten Reihe der Vereinsführung, will aber weiterhin für die Wupperorte engagiert bleiben. Als Beisitzer im Vorstand kümmert er sich auch in Zukunft um die Weihnachtsbeleuchtung, die in den Wupperorten zum Fest einfach dazu gehört.

Info Regelmäßig wird die Wupperaue gesäubert Aktionen Zu den regelmäßigen Aktivitäten des Bürgervereins für die Wupperorte gehört die Pflege der Wupperaue. So findet jährlich eine Abfallsammlung statt, bei der Müll, den achtlose Zeitgenossen in die schöne Landschaft geworfen haben, entfernt wird. Mehr Informationen erhalten Interessierte online.

wupperorte-radevormwald.de

Den Bürgerverein für die Wupperorte gibt es seit 2009. Im vergangenen Jahr feierte man das Zehnjährige. Ziel ist es, die Interessen für die Menschen in Dahlerau, Dahlhausen und den anderen Orten an der Wupper zu vertreten. Marcus Riese, der Neue an der Spitze des Vereins, war schon bei der Gründung als Mitglied dabei. Neun Jahre wirkte er als Beisitzer, seit 2018 engagierte er sich als stellvertretender Vorsitzender. In das Amt des Vize-Vorsitzenden rückt nun mit Yannik Stank einer aus der jüngsten Generation nach – er ist 26 Jahre alt.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Mitglieder – es sind rund 150 Personen – auf eine Versammlung nach üblicher Art verzichtet. Den Wupperanern wurde angeboten, den neuen Vorstand per Post oder im Internet zu wählen. „Dies hat mit einer Beteiligung von 57 Prozent eine recht hohe Resonanz gefunden“, berichtet Vereinssprecher Armin Barg. „Die Stimmzettel wurden von zwei Mitgliedern ausgewertet, die dem Vorstand nicht angehören.“

Marcus Riese spricht einen großen Dank an seinen Vorgänger Hans-Otto Ottfried aus – unter anderem für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren, in denen die beiden die Verantwortung im Verein trugen. Ein Höhepunkt war das Party-Wochenende anlässlich des schon erwähnten Jubiläums: Viele Menschen feierten mit, darunter auch Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans.

An Aktivitäten wie diese will das neue Vorstandsteam in Zukunft wieder anknüpfen. „Wir fiebern dem Ende von Corona entgegen, um endlich wieder sichtbar aktiv zu werden“, unterstreicht Marcus Riese, der sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen bedankt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Vorstand.“

Dass die Weihnachtsbeleuchtung auch in diesem Jahr leuchten wird, dafür wird Hans-Otto Ottfried Sorge tragen. Allerdings wird es wegen der Corona-Pandemie eine Änderung bei der Spendensammlung geben. Um die Bürger nicht zu gefährden, verzichten die Vereinsmitglieder auf die gewohnten Hausbesuche. Stattdessen erarbeitet das Team derzeit einen Flyer und ein persönliches Anschreiben an alle Spender mit der Bitte, ihren Obolus zu überweisen – damit die Wupperorte im festlichen Glanz erstrahlen können.