Firma Kuhn Edelstahl in Radevormwald Generationenwechsel in der gewerblichen Ausbildungsleitung

In diesem Jahr tritt nun eine einschneidende Veränderung ein: nach seiner langjährigen Tätigkeit als Ausbildungsleiter der gewerblich technischen Auszubildenden wird Andreas Döbler in den Ruhestand gehen, teilt die Leitung der Unternehmenskommunikation, Dr. Aline Lenzing, mit. Döbler habe das Ausbildungszentrum in seiner heutigen Art geplant und aufgebaut. So sei die Ausbildung digitalisiert, eine Lernplattform in die Ausbildung integriert und die Kooperationen mit angrenzenden Schulen erweitert und gefestigt worden. „Seine Erfahrung wird er als freier Berater auch weiterhin Schulen und Unternehmen anbieten und als Prüfer für die IHK tätig sein“, kündigt Lenzing an.