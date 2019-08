Ehrenamtsinitiative Weitblick aus Radevormwald : Gemeinschaft im Drachenboot erleben

Radevormwald Die Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ organisierte einen Tag für geflüchtete Menschen am Beyenburger Stausee.

Bei sonnigem Wetter und in idyllischer Lage nahmen am Sonntagnachmittag mehr als 50 geflüchtete Menschen, die seit mehreren Jahren in der Bergstadt leben, am Drachenboot-Tag der Ehrenamtsinitiative Weitblick teil. Der Radevormwalder Standortlotse Horst Kirschsieper hatte dieses Angebot im vergangenen Sommer das erste Mal mit seinen Helfern auf die Beine gestellt und gute Erfahrungen gesammelt. „Alle waren begeistert von der Aktion, obwohl einige natürlich zunächst Angst vor Wasser oder Booten haben. Heute haben wir nicht nur Spaß, sondern überwinden auch Ängste gemeinsam“, sagt er. Einige von den Teilnehmern sind über das Wasser, in überfüllten Booten, aus ihrem Heimatland in ihr neues Leben geflohen, trotzdem wollten mehr als 40 von ihnen mit im Drachenboot fahren, den Sport kennenlernen und das Erlebnis für sich nutzen.