Karfreitag in Radevormwald : Ein Kreuzweg vereint die Konfessionen

Radevormwald Mehrere Kirchengemeinden aus Radevormwald trafen sich am Uelfebald zur gemeinsamen Karfreitags-Aktion. Das Ziel war das Eichen-Kreuz in Herkingrade. Die reformierte Kirchengemeinde hatte sich aus Gründen des Infektionsschutzes entschieden nicht teilzunehmen.

Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen in Radevormwald ist es gelungen, trotz der Corona-Pandemie einen Kreuzweg zu organisieren, der zum Karfreitag am Uelfebad startete. Die Gläubigen kamen mit Abstand und Masken zusammen, um gemeinsam an das Leiden von Jesus Christus zu erinnern.

Am Vormittag brachen die Teilnehmer Richtung Herkingrade auf. Auf dem Kreuzweg durch die Wälder bekamen sie Impulse zur Passionsgeschichte. Vorneweg wurde ein kleines Holzkreuz getragen, das zu dem neuen großen Kreuz gehört, welches seit Donnerstag auf der Höhe in Herkingrade steht.

Eine knappe Stunde nach dem Auftakt am Uelfebad sah man den Kreuzweg durch den Wald in Herkingrade ankommen. Die Gläubigen, begleitet von den Pfarrern der Kirchengemeinden, erblickten das große Holzkreuz und damit den Zielpunkt des Kreuzweges. „Das Kreuz steht hier auf der Höhe gut, weil man es von vielen Punkten entdecken kann. Der Blick von hier oben ist toll und der Ort ruhig“, sagt Susanne Fischer aus dem Presbyterium der lutherischen Kirchengemeinde.

Pfarrer Philipp Müller (lutherische Gemeinde) und Pfarrer Florian Reinecke (Martini-Gemeinde) halfen dabei das kleine Holzkreuz in dem großen zu verankern. Die Andacht an dem neuen Holzkreuz wurde außerdem von Pfarrerin Manuela Melzer (lutherische Gemeinde), Pfarrer Albrecht Keller (evangelischen Gemeinde Remlingrade-Dahlerau) und Pfarrer Marc Dominikus Klein (katholische Kirchengemeinde St. Marien) begleitet.

Pfarrer Klein segnete das Kreuz mit Weihwasser. „Dieses Kreuz soll diejenigen schützen, die an ihm vorbeigehen“, sagt er. Nach gemeinsamen Gebeten und einer kurzen Lesung löste sich die Gruppe auf. „Der gemeinsame Kreuzweg war ein besonderes Ereignis in dieser schweren Zeit“, resümierte Pfarrerin Manuela Melzer.

Die reformierte Kirchengemeinde Radevormwald hatte sich nicht an dem Kreuzweg beteiligt, obwohl sie die Planung der Veranstaltung begleitete. „Wir finden die Idee eines ökumenischen Kreuzweges richtig und hätten uns gerne beteiligt. Das Presbyterium hat allerdings nach den steigenden Infektionen in unserer Stadt entschieden sich nicht an dem Kreuzweg zu beteiligen. Infektionsschutz steht im Moment an erster Stelle“, begründete Pfarrer Dr. Dieter Jeschke diese lEntscheidung.