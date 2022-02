Corona-Pandemie in Radevormwald : Gemeinsame Plakataktion in Rade

Gemeinsame Plakataktion in Rade

Corona-Pandemie in Radevormwald

Plakate wie diese sind aktuell in der Stadt zu sehen. Foto: Sana Krankenhaus/sana Krankenhaus

Radevormwald Die Stadt, das Sana Krankenhaus und diverse Pflegeeinrichtungen werben in einer gemeinsamen Plakataktion dafür, sich impfen und bosstern zu lassen.

Die Omikron-Welle lässt die Corona-Neuinfektionen in Radevormwald und der Region weiter steil ansteigen. Aktuell hat der Obergische Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 1400. Nicht nur die Bund-Länder-Kommission verständigte sich Ende Januar 2022 darauf, die Impfkampagne bundesweit zu verstärken. „Auch wir rufen in einer gemeinsamen Aktion von Stadt, regionalen Pflegeeinrichtungen und dem Sana Krankenhaus alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich impfen zu lassen“, sagt Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans. Man habe sich dazu entschlossen, in einer Plakataktion noch einmal aktiv für das Impfen und Boostern zu werben.