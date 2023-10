Gemeindeleben in Radevormwald Gemeindeversammlung zur Fusionierung

Im weiteren Verlauf ging es dann darum, was den Menschen an ihrem Glauben wichtig sei. Da waren die Ansichten durchaus divers. „Wenn wir weiter so machen, weiter am Fundament der heiligen Katholischen Kirche rütteln, dann bekomme ich Angst“, sagte etwa ein Mann, der damit ausdrückte, dass er sich „schwer mit der Fusionierung“ tue. Eine Frau sagte, dass sie sich wünschen würde, den Spaß und die Freude am Glauben vermehrt an junge Menschen weiterzugeben. „Es ist heute doch eine Stunde lang Zuhören. Wir wurden früher in die Gottesdienste mit einbezogen“, sagte sie. Er fühle sich „unter Christen wohl“, sagte ein weitere Besucher und ergänzte, dass er „keine Angst um die Kirche“ habe, da er glaube, dass die Traditionen fortgesetzt würden.