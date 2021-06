Gemeindeversammlung der Martini-Gemeinde : Aktive Gemeinde trotz Pandemie

Viele Zuhörer lauschten in der Martini-Gemeinde den Worten von Pfarrer Florian Reinecke bei der Gemeindeversammlung. Foto: Flora Treiber

Eadevormwald Bei der Gemeindeversammlung blickt Pfarrer Florian Reinecke auf ein Jahr zurück, das zwar von der Corona-Pandemie bestimmt wurde, aber in seiner Gemeinde zu keiner Lähmung führte.

Wie aktiv die Martini-Gemeinde in Radevormwald ist, wurde am Sonntagvormittag mit einem Blick in die Kirche an der Uelfestraße deutlich. 56 Gemeindeglieder kamen zu der Gemeindeversammlung und das ist viel. Pfarrer Florian Reinecke blickte in seinem Jahresbericht auf ein Jahr zurück, das von der Corona-Pandemie bestimmt wurde, aber in seiner Gemeinde zu keiner Lähmung führte. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen war das Gemeindeleben aktiv und anspruchsvoll. Obwohl öffentliche Gottesdienste zeitweise nicht stattfinden konnten und Veranstaltungen ausgefallen sind, hat sich die Größe der Gemeinde kaum verändert. Und: „Unsere Konfirmationen konnten wir verspätet feiern“, sagte Florian Reinecke.

Er ist besonders dankbar für Pfarrer Roland Johannes, der in der Gemeindeversammlung offiziell berufen wurde. „Wir haben kaum je einen Grund, Barmherzigkeit aneinander zu üben, weil wir in einem guten wöchentlichen Austausch sind und das Miteinander im Pfarramt gestalten und pflegen. An vielen Stellen ist das bereits zum Segen geworden.“ Reinecke, der in den vergangenen Jahren um die Besetzung der zweiten Pfarrstelle gekämpft hatte, freut sich auf die kommenden Jahre mit Roland Johannes, der die Kirchenmusik der Gemeinde vorangetrieben und sich mit seiner Familie gut in Radevormwald eingelebt hate, wie Reinecke erzählte.

Pfarrer Johannes soll zusammen mit dem neuen Kirchenvorstand offiziell in die Gemeinde eingeführt werden. Der Vorstand, der am Sonntag gewählt wurde, besteht aus Ulrike Havemann, Dr. Rainer Klose, Sonja Köpsel, Elisabeth Nickisch, André Stracke, Sebastian Uellenberg, Klaus Völzke und dem neuen Mitglied Manuela Christ.