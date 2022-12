Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald In gemütlicher Atmosphäre über Gott und die Welt reden

Am Sonntag war es wieder so weit, zum letzten Mal in diesem besonderen Jubiläumsjahr: Kaum war der Gottesdienst beendet, wurde im hinteren Teil des Kirchenschiffes die Theke mit den zahlreichen Leckereien aufgebaut. Süße Kuchen und fruchtige Sahnetorten, belegte Brote und verführerische Mutzen, dazu frisch gebrühter Kaffe: Das alles ließ den Besuchern das Wasser im Munde zusammenlaufen.