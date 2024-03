Reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald „Kontakt mit den Menschen hat mir gefallen“

Radevormwald · In über 23 Jahre als Mitarbeiterin im Gemeindeamt der Reformierten Kirchengemeinde hat Martina Müller (63) viele Veränderungen und Entwicklungen mitgemacht. Doch vor der größten – der Fusion der drei evangelischen Gemeinden in der Stadt – tritt sie in ihren wohlverdienten Ruhestand.

Martina Müller vor der reformierten Kirche am Markt. Mehr als zwei Jahrzehnte war sie im Gemeindeamt tätig. Im Ruhestand möchte sie sich ehrenamtlich engagieren. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía