Kirchengemeinden in Radevormwald : Patronatsfest schafft Geselligkeit

Kirchengemeinden in Radevormwald

Radevormwald Das Beisammensein nach der Festmesse in St. Marien war ein erster Schritt zurück zur Normalität. Es war die erste Veranstaltung dieser Art seit langer Zeit.

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien feierte am Sonntag ihr Patronatsfest. Nach der Festmesse war die Gemeinde zu einem geselligen Vormittag ins Caritashaus eingeladen, um den Gedenktag zu begehen. Für den Pfarrgemeinderat war das die erste Veranstaltung dieser Art seit einer sehr langen Zeit, denn auch das Gemeindeleben hat unter der Pandemie gelitten.

Langsam versucht der Pfarrgemeinderat unter der Leitung von Michael Zlobinski zur Normalität zurückzufinden. Dass die Gemeindemitglieder noch vorsichtig sind und Menschenansammlungen vermeiden, merkte man auch am Sonntag. „Wenn es um Feste und Veranstaltungen geht, sind viele Menschen noch vorsichtig. Wir fangen trotzdem wieder mit ersten Veranstaltungen an, damit unsere Traditionen nicht komplett in Vergessenheit geraten“, sagt Zlobinski.