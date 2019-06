Musikschule Radevormwald : Musikschüler begeistern mit ihren Stücken

Radevormwald Bei der Veranstaltung im Bürgerhaus zeigten junge Absolventen der Radevormwalder Musikschule ihr Können. Das Publikum war höchst angetan.

Seit fast 30 Jahren veranstaltet das Leitungsduo der RMS Konzerte für junge Talente. „Wir haben diese Veranstaltung fast in jedem Jahr durchgeführt. Die Schüler können durchaus auch mehrfach an diesem Konzert teilnehmen“, sagte Borner.

Am Donnerstag konnten sich gleich neun talentierte Schüler präsentieren, die auf Gitarre oder Klavier musikalisch „zuhause“ sind. Zu ihnen gehört Marvin Seidler. Er brach mit einer melancholischen Melodie das Eis zu Beginn des Konzertes. Heitor Villa-Lobos ist der Komponist, der das noch junge Stück als „Prelude No. 1“ herausgab. Lennard Weiss, ebenfalls Gitarrist, brachte im Anschluss temperamentvolle spanische Klänge in den Saal. Beide junge Musiker spielten mit erkennbarer Leidenschaft und Hingabe auf ihren Gitarren. Anna Schorrer, Cedric Kraus und Louis Brell präsentierten sich als Gitarren-Trio. „Wir bekommen es zeitlich hin, auch zu Dritt zu üben“, erzählte Louis Brell. Er spielt jeden Abend auf seiner Gitarre. Zusammen mit seinen Schulkameraden aus dem Theodor-Heuss-Gymnasium zu spielen, sei schon etwas Besonderes. „Ich bin heute nur als Mitglied des Trios gekommen, nicht als Solist“, sagte Cedric Kraus. Die Fuge von Georg Friedrich Händel sei in der dreifachen Stimmlage mal etwas Neues, erzählte er. Die klassische Gitarre habe es ihm angetan. Der Wechsel zur E-Gitarre ist für den 17-Jährigen aber kein Thema.