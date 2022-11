Kirchenmusik in Radevormwald Gelungene Einstimmung zur Adventszeit

Klanglich pompös startete das Konzert mit „Dona nobis pacem“ aus der h-moll-Messe von Johann Sebastian Bach, ein Beitrag des Posaunenchores, der den Konzertabend eröffnete. Zur Begrüßung trat Pfarrer Roland Johannes, ebenfalls Mitglied im Posaunenchor, nach vorne. Die Gemeindemitglieder wurden ebenso in das Konzert eingebunden und erhielten an der ein oder anderen Stelle die Möglichkeit, in Begleitung des Posaunenchores oder der Orgel Lieder, wie „Es kommt ein Schiff“ (Michael Schütz) oder „Wie soll ich die empfangen“ (Ingo Bredenbach) mitzusingen. Während die Begleitung durch die Blechbläser eher was Weltliches hatte, zog der Klang der Orgel die Anwesenden gleich wieder zurück in die kirchliche Umgebung.