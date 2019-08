Freie Gemeinde Grafweg in Radevormwald : Ferienspaß mit einer Zeitmaschine

Radevormwald 23 Kinder reisten in die Vergangenheit zum Berg Karmel und in die Stadt Jerusalem.

So reisten die Mädchen und Jungen mit Hilfe einer Zeitmaschine in die Vergangenheit zum Berg Karmel und in die Stadt Jerusalem. Dort erlebten sie gemeinsam spannende und mutmachende Geschichten aus der Bibel hautnah mit. Egal ob die Auferstehung Jesu, das Wunder von Pfingsten oder Jesus als König – für jeden war etwas Eindrucksvolles dabei, berichtet Mitarbeiterin Deborah Klein. Natürlich war täglich der Gesprächsbedarf nach der Rückkehr in die Gegenwart hoch. So tauschten die Teilnehmer sich in Kleingruppen intensiv miteinander aus.