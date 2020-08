Politik in Radevormwald : SPD-Themenabend feiert gelungene Premiere

Radevormwald Hans Hesse hielt im Bürgerhaus einen Vortrag über den Aufstieg des Chinas zur neuen Weltmacht. Es war zugleich der Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe der Sozialdemokraten in der Bergstadt.

Knapp 30 Besucher füllten den großen Saal im Bürgerhaus corona-konform recht ordentlich, als der SPD-Stadtverband zur Premiere des neuen Veranstaltungsformats mit dem so simplen wie passenden Titel „Themenabend“ einlud. „Wir werden dieses Format in loser Folge anbieten. Und mit den Themen, die wir auswählen, werden wir den Blick über den Zaun der Stadtgrenzen wagen“, sagte Dietmar Stark, der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion.

Zum Auftakt war der Düsseldorfer Buchautor und China-Kenner Hans Hesse zu Gast, der kurzweilig und informativ über das Thema „China – auf dem Weg zur Machtübernahme?“ referierte. Entnommen war es seinem aktuellen Buch „Es brodelt gewaltig in unserem Alltag!“. Es ging letztlich darum, was der Rest der Welt von einem starken China als eventuellem „Welt-Aggressor“ zu erwarten haben könnte.

Hesse, der als Baustoffhändler das Reich der Mitte schon vor 30 Jahren kennengelernt hatte, zeichnete dabei das Bild eines Staates, der in seinen wahrhaft riesenhaften Dimensionen und mit seinen totalitären Systemansprüchen durchaus als Gefahr für Demokratie und westliche Werte angesehen werden könnte. „Die Chinesen holen auf, deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen“, sagte Hesse. 1,4 Milliarden Menschen lebten in China – noch in diesem Jahr sei es das Ziel der kommunistischen Führung, jeden einzelnen dieser Menschen zu überwachen. Denn nur so könne man die Macht im Inneren erhalten.