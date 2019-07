Volksfest in Radevormwald : Hahnenberger Festtage waren ein Erfolg

Info

Jugend Am Sonntag gab es nicht nur viele Angebote für Kinder, sondern auch Programmpunkte, die von Kindern gestaltet wurden. „Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr des Löschzuges III haben heute eine wichtige Showübung“, sagt Jean-Patrick Thiele aus der Einheit Hahnenberg. Sie sollten ein brennendes Haus in Eigenregie löschen und hatten Aussichten auf die „Kinderflamme in Bronze“. „Das ist eine Auszeichnung, die noch nie in Radevormwald vergeben wurde“, so Thiele.