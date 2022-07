Radevormwalder vor Gericht : Nummernschild ausgetauscht – Gericht verhängt Geldstrafe

Radevormwald Ein 21-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Wipperfürth verantworten – erschien jedoch nicht zur Verhandlung. Nun muss er nicht nur zahlen, sondern auch einen Kursus besuchen.

Nicht schlecht gestaunt hatte vermutlich ein 21-jähriger Radevormwalder, als er von seinem Ausbildungsbetrieb zum Parkplatz ging und seinen Kleinwagen nicht wiederfand. Dieser wurde zwischenzeitlich abgeschleppt. Der Grund: An dem Wagen waren als gestohlen gemeldete Kennzeichen montiert.

Der Auszubildende hatte die Nummernschilder eines Bekannten, der in derselben Wohnunterkunft lebte, an seinen eigenen Wagen geschraubt, um damit zur Arbeit nach Wipperfürth fahren zu können. Für diese Tat musste er sich nun vor dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht verantworten.