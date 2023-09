Kirche in Radevormwald Geistlicher Besuch aus Übersee in der Bergstadt

Dass der Glaube verbindet, zeigte sich am vergangenen Sonntag in der reformierten Kirche am Markt. Zu einem gemeinsamen, mehrsprachigen Gottesdienst erschienen rund 70 Mitglieder verschiedener Gemeinden, darunter auch Vertreter der beiden Partnergemeinden des evangelischen Kirchenkreises Lennep aus der anglikanischen Kigeme Diözese in Ruanda und der Christlichen Kirche in Nordmitteljava. Gefeiert wird im Kirchenkreis dieser Tage die trilaterale Partnerschaft zwischen den Gemeinden des Kirchenkreises, der ostafrikanischen Gemeinde und jener auf der indonesischen Insel Java. Die Mitglieder tauschen sich aus, arbeiten zusammen und lernen voneinander, auch in Radevormwald.