Konzert in Radevormwald : Geistliche Abendmusik in der Martini-Kirche

Das „tamigu-Trio“ gastiert am 26. September in Radevormwald. Zu hören sind sowohl alte Musik als auch Modernes. Foto: Blazy, Achim (abz)

Radevormwald Trotz strenger Corona-Bestimmungen veranstaltet die lutherische Martini-Gemeinde jetzt ein Konzert in der Kirche. Auftreten wird das „tamigu-Trio“. Neben barocker Musik sind auch Werke aus der Lutherzeit zu hören.

(s-g) Auch die lutherische Martini-Gemeinde lädt nach der Zeit der strengeren Corona-Bestimmungen wieder zu einem Konzert ein. Am Samstag, 26. September, findet in der Martini-Kirche Radevormwald, Uelfestraße 13, um 18 Uhr eine Geistliche Abendmusik mit dem „tamigu-Trio“ in der Besetzung Violine, Orgel, Klavier, Sprecher und kleines Schlaginstrumentarium statt. Das Ensemble gastiert regelmäßig in Nordrhein-Westfalen wie in anderen Bundesländern mit seinen Programmen.